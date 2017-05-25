Совещание по хоккею: тренеров ждут зарплаты, переезд и камеры слежения

МИНСК, 26 мая — Spuntik. Белорусский хоккей будет ориентироваться в первую очередь на отечественные кадры, таков итог совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития этого вида спорта.

Лукашенко назвал отвратительными результаты белорусских хоккеистов, потребовал избавиться от пораженческих настроений и укреплении национального чемпионата с акцентом прежде всего на отечественные кадры, подготовить которые невозможно без изменений в работе тренерского состава. О каких проблемах в белорусском хоккее говорил президент и какие варианты выхода из кризиса предлагают спортивные чиновники, читайте в обзоре Sputnik

Нехватка необходимого: от инвентаря до льда

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в спортивных детских школах очень слабая техническая база.

Президент Беларуси считает, что у родителей юных хоккеистов не должно быть проблем с приобретением необходимой экипировки, по этому в стране будут созданы собственные производства по пошиву формы и изготовлению другого инвентаря, например, клюшек.



© Sputnik / Виктор Толочко Первый матч финальных соревнований "Золотая шайба"

Как оказалось, на некоторых ледовых площадках отдают предпочтение внебюджетной деятельности, используя арены в основном для массового катания или любительских игр. При этом страдают юные хоккеисты, количество тренировок у которых необоснованно сокращается.

Александр Лукашенко поручил разобраться с учебно-тренировочным процессом в хоккейных школах. Назначенный председателем Федерации хоккея бывший минский губернатор Семен Шапиро рассказал президенту об инициативе Минспорта и ФХРБ наблюдать за тренировками молодежи в режиме реального времени с помощью видеокамер.

Зарплата тренерам и переезд в регионы

Глава государства заявил о фактах непрофессионального подбора тренерского состава и наличии как системных проблем, так и мелких недоработок, которые негативно сказываются на подготовке спортивного резерва.

Поднимать на должный уровень детский и юношеский хоккей в регионах будут в том числе с помощью привлечения в города опытных тренеров из Минска. Для тех, кто будет готов переехать из столицы в глубинку, чтобы заниматься с талантливыми детьми будут созданы необходимые условия для работы, включая достойную заработную плату.