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Александр Лукашенко – Семену Шапиро: «Знаешь как Шорец откупился от Захарова? Он ему передал в собственность «Чижовку» – то, что является жемчужиной страны»

26.05.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем ФХБ Семеном Шапиро заявил, что все клубы должны быть в одинаковых условиях.

«Поставь всех в одинаковые условия. А то у нас Шорец откупился от Захарова знаешь как? Он ему передал в собственность «Чижовку» – то, что является жемчужиной страны, то, что должно у тебя в руках быть. «Минск-Арена» – «Динамо» платит за лед? Платит. А Захаров не платит. Это его собственность. Вроде и гостиницу какую-то передали клубу.

Зачем в неравные условия ставить команды? У него должен быть клуб, он должен зарабатывать деньги, дотация государства. Он должен за лед заплатить и за гостиницу. Как все! Давайте мы ему добавим где-то денег, но он должен платить. Это не его собственность», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем ФХБ Семеном Шапиро заявил, что все клубы должны быть в одинаковых условиях.

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