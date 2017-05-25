Александр Лукашенко – Семену Шапиро: «Знаешь как Шорец откупился от Захарова? Он ему передал в собственность «Чижовку» – то, что является жемчужиной страны»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем ФХБ Семеном Шапиро заявил, что все клубы должны быть в одинаковых условиях.

«Поставь всех в одинаковые условия. А то у нас Шорец откупился от Захарова знаешь как? Он ему передал в собственность «Чижовку» – то, что является жемчужиной страны, то, что должно у тебя в руках быть. «Минск-Арена» – «Динамо» платит за лед? Платит. А Захаров не платит. Это его собственность. Вроде и гостиницу какую-то передали клубу.

Зачем в неравные условия ставить команды? У него должен быть клуб, он должен зарабатывать деньги, дотация государства. Он должен за лед заплатить и за гостиницу. Как все! Давайте мы ему добавим где-то денег, но он должен платить. Это не его собственность», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».