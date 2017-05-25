26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты питерского "Зенита" добились победы над подмосковными "Химками" в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Санкт-Петербурге прошла в равной борьбе - соперники поочередно выходили вперед на несколько очков, но уйти в отрыв никому не удавалось. Все решилось в самой концовке поединка, хозяевам удалось сохранить свое небольшое преимущество - 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24). В составе победителей самым результативным стал американский форвард Аарон Уайт, набравший 22 очка, у проигравших отличился Алексей Швед, у которого 31 балл. Вторая встреча серии до трех побед пройдет в субботу, 27 мая, также на площадке питерского спорткомплекса "Юбилейный".

Сегодня стартует вторая серия матчей за выход в финал. Действующие победители "банковского" турнира баскетболисты московского ЦСКА примут на своей арене краснодарский клуб "Локомотив-Кубань".

Московские армейцы являются семикратными триумфаторами Единой лиги ВТБ, лишь однажды, в 2011 году, ЦСКА уступил первое место "Химкам". В прошлом сезоне ЦСКА выиграл турнир, победив в финальной серии за золото казанский УНИКС (3-1).

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" седьмой раз принимали участие в этих соревнованиях и еще ни разу проходили в плей-офф. В этом сезоне минские "драконы" заняли 12-е место среди 13 участников турнира.-0-