МИНСК, 26 мая — Sputnik. Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло призвал руководство страны и Федерации хоккея не гнаться за лидерством в КХЛ, а для начала обновить команду клуба "Динамо-Минск", сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В четверг президент Беларуси провел совещание по развитию в стране хоккея . Он выступил с резкой критикой достижений хоккеистов. По его словам, белорусская команда "провалила" Олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая "звезд с неба не хватает". Также, заметил Лукашенко, оставляет желать лучшего игра ведущего клуба — минского "Динамо".



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"Если мы хотим чего-то добиваться — и сборная, и "Динамо" — нужно сейчас плюнуть на результат, собрать в "Динамо" всех людей, которые есть по Беларуси. Да, мы не будем лидерами в КХЛ, а мы ими никогда и не были в КХЛ. Мы будем занимать, возможно, 17-18 место. Но потом с каждым годом подниматься выше и выше", — сказал Андрей Грум-Гржимайло.

На совещании у президента выступил новый председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро, который считает, что в клубе "Динамо-Минск" должны играть преимущественно белорусские игроки, сообщается в эфире ОНТ. Он предложил с осени оставить четверых зарубежных легионеров, а затем сокращать по одному в год.

"Полный отказ от иностранцев значительно снизит финансовую нагрузку на клуб. Сможем сэкономить три миллиона долларов, а, может быть, немножко больше. Эта позиция выверена и Федерацией хоккея, и обсуждали мы здесь с участниками совещания", — сказал Шапиро.

Бюджет клуба "Динамо-Минск" составляет около 20 миллионов долларов. Большая часть денег выделяется из государственной казны, прозвучало в эфире канала ОНТ.