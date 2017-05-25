Денис Шунто: «Сейчас даже стыдно звонить потенциальным партнерам и что-то предлагать»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о финансовых проблемах клуба.

— За счет чего можно поправить финансовое положение?

— За счет побед.

— Как это связано?

— Есть у нас партнеры, которые, мягко говоря, не выполняют обязательств. Чувствую, что это связано с результатом. Легко отказать, когда ты проигрываешь четыре раза подряд. Когда побеждаешь, другое дело. Я и парням это объяснил. Все понимают: выиграем — станет гораздо лучше.

— Сложно прогрессировать, два месяца не получая зарплату. Замкнутый круг.

— Да, к сожалению. Что появилось раньше: яйцо или курица? Вот это наш случай. Заходит речь о премиальных. Но если команда выиграет один матч, а остальные проиграет со счетом 0:10, должен ли я платить их? Наверное, должен, если договаривались. Но, с другой стороны, есть же ожидания при заключении контракта. Если условно футболист подписал пятилетнее соглашение на 1000 долларов, это не значит, что 60 месяцев эти деньги будут просто капать. Каждый месяц нужно отработать эту тысячу, буквально выстрадать в моем понимании. Будут победы — все хорошо станет и с финансами. Сейчас даже стыдно звонить потенциальным партнерам и что-то предлагать, – сказал Шунто.

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