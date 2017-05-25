Сергей Новиков: «Наезд на бригаду арбитров после ничьей с минским «Динамо» глубоко запрятанную нервозность в Кубареве все-таки выдает»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков сравнил уровень давления на главных тренеров «Шахтера» и брестского «Динамо» Олега Кубарева и Владимира Журавеля.

«Шахтер» — куда более основательный, по теперешним меркам, клуб. Да и традиции суверенной поры там, считаю, крепче брестских. А еще, думаю, Олег Кубарев в силу большего кадрового благополучия продвинулся намного дальше своего давнего приятеля Владимира Журавля в постановке игры. Если судить со стороны, рулевой «Шахтера» получил (а точнее, отвоевал результатами) важную возможность работать как умеет — спокойно и обстоятельно. Он производит впечатление тренера, на которого ни в коей мере не давит ответственность за результат. Хотя наезд на бригаду арбитров по следам недавней ничьей с минским «Динамо» глубоко запрятанную нервозность в Олеге Михайловиче все-таки выдает.

Предельное же напряжение в брестском тренерском штабе неизбежно по определению. На расшатанном стуле ровно не усидишь, как ни старайся. Журавлю, мне кажется, в такой ситуации надо делать ставку именно на сиюминутный экстрим, пробовать сыграть, что называется, «на все деньги». Иногда в подобных кубковых матчах это получается на ура. Но мне очень нравится поговорка: «Деньги в футбол не играют». Всегда доволен, когда она получает подтверждение на поле. И всегда огорчаюсь, если игра слишком быстро подсовывает кому-то соблазн увериться в обратном. А в Бресте все пока именно «слишком быстро» – написал Новиков.

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