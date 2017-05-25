Павел Савицкий: «Спор Ковалевича на два ящика пива с журналистом? Постараемся забить 45 мячей»

Полузащитник «Немана» Павел Савицкий сказал, что команда постарается забить 45 мячей в чемпионате.

— «Неман» в девяти турах забил двенадцать голов, половина — твои. Это хорошо или плохо?

— Нормально. Хотя не знаю, как правильно сказать. Но играю не на личную статистику, а на команду — думаю, это подтвердит каждый из одноклубников.

— На предсезонной презентации «Немана» Игорь Ковапевич поспорил на два ящика пива с журналистом: мол, забьем в чемпионате 45 голов...

— Сколько-сколько? Это много. Но постараемся! Надо будет кого-то 6:0 или 7:0 «прибивать». Но ведь выиграли как-то у «Славии» 8:0... – сказал Савицкий.