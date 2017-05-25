Андрей Грум-Гржимайло: «Если мы хотим чего-то добиваться, нужно сейчас плюнуть на результат, собрать в «Динамо» всех лучших хоккеистов по Беларуси»

Белорусский агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением о пути развития минского «Динамо».

«Если мы хотим чего-то добиваться – и сборная, и «Динамо» – нужно сейчас плюнуть на результат, собрать в «Динамо» всех лучших хоккеистов по Беларуси, которые есть. Да, мы не будем лидерами в КХЛ, а мы ими никогда и не были. Будем занимать 17-18-е места, но с каждым годом будем подниматься все выше и выше», – сказал Грум-Гржимайло в эфире канала ОНТ.