﻿ Андрей Грум-Гржимайло: «Если мы хотим чего-то добиваться, нужно сейчас плюнуть на результат, собрать в «Динамо» всех лучших хоккеистов по Беларуси». 21.by
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Андрей Грум-Гржимайло: «Если мы хотим чего-то добиваться, нужно сейчас плюнуть на результат, собрать в «Динамо» всех лучших хоккеистов по Беларуси»

26.05.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением о пути развития минского «Динамо».

«Если мы хотим чего-то добиваться – и сборная, и «Динамо» – нужно сейчас плюнуть на результат, собрать в «Динамо» всех лучших хоккеистов по Беларуси, которые есть. Да, мы не будем лидерами в КХЛ, а мы ими никогда и не были. Будем занимать 17-18-е места, но с каждым годом будем подниматься все выше и выше», – сказал Грум-Гржимайло в эфире канала ОНТ.

 
 
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