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Гурков примет участие в мероприятии «FuckUp Nights Minsk», где расскажет о своей самой большой профессиональной неудаче

26.05.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков примет участие в мероприятии «FuckUp Nights Minsk».

«FuckUp Nights» – это мероприятие, которое проводится более чем в 200 городах мира, на котором предприниматели, бизнесмены, менеджеры, профессионалы в любых отраслях рассказывают о своей самой большой профессиональной или деловой неудаче.

«FuckUp Nights Minsk» – это первое мероприятие в Беларуси такого формата, которое проводится с июля 2016 года. Оно рассчитано на аудиторию профессионалов в разных отраслях бизнеса, искусства, спорта, телевиденья, средств массовой информации и социальных проектов. В роли спикеров уже выступили: Юрий Зиссер, Александр Степановский, Сергей Капустин, Лявон Вольский, Кирилл Волошин, Надежда Адамович, Александр Кнырович, Владимир Шаблинский и другие.

Следующее мероприятие состоится 5 июня в ресторане «Мулен Руж». Одним из спикеров будет Виталий Гурков (вокалист группы BRUTTO, многократный чемпион мира по муай-тай).

Напомним, Гурков выбыл из борьбы за медали на домашнем чемпионате мира на предварительной стадии.

 

 
 
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11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков примет участие в мероприятии «FuckUp Nights Minsk».

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