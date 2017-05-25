У «Юности» в 2015 году 22 хоккеиста выступали за сборные Беларуси, в 2016-м – 26, в 2017-м – 23, у «Динамо» – 0-2-4»

В сезоне 2016/17 для прохождения обучения в институте национальных сборных команд («Беларусь-U-20» (экстралига), «Беларусь U-18» и «Беларусь U-17» (обе — высшая лига) и подготовки к чемпионатам мира в режиме постоянно действующих сборов привлекались 26 воспитанников «Юности».

Из числа воспитанников школы 21 человек в составе национальной, молодежной (до 20 лет) и юниорской (до 18 лет) приняли участие в чемпионатах мира ИИХФ. В составе национальной сборной Беларуси приняли участие в чемпионате мира 10 человек (Шинкевич, Кулаков, Стась, Демков, Воробей, Дрозд, Хенкель, Когалев, Евенко, Карнаухов).

В 2017 году 23 воспитанника «Юности» приняли участи в чемпионатах мира. В этом же году за молодежную и юниорскую сборные Беларуси сыграли 4 воспитанника «Динамо».

В 2016 году 26 человек из «Юности» сыграли на ЧМ, из минского «Динамо» – 2.

В 2015 году «Юность» делегировала 22 хоккеиста в сборные, воспитанники «Динамо» в сборных отсутствовали.





Отметим, что СДЮШОР БФСО «Динамо» начала свою работу в 2005 году. Школе «Юности» в сентябре 2016 года исполнился 41 год.

Добавим, что в сезоне 2016/17 хоккеисты «Динамо» выиграли 6 возрастов из 8 . По одной победе у школ «Юности» и «Гомеля».

Минск, Гомель и Витебск передали больше всех хоккеистов в национальную и молодежные сборные Беларуси