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Беларусь – Болгария. На матч продано 3200 билетов
26.05.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
9 июня сборная Беларуси в рамках квалификации ЧМ-2018 примет команду Болгарии.
По состоянию на 26 мая на матч продано 3200 билетов.
Матч пройдет на «Борисов-Арене». Начало встречи в 21.45.
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9 июня сборная Беларуси в рамках квалификации ЧМ-2018 примет команду Болгарии.
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