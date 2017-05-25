Денис Шунто: «Хочется продолжать движение именно этой группой футболистов. Не получится – будем создавать другую команду»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что не возникало мыслей закрыть команду.

— За последние полгода хоть раз возникала мысль свернуть проект?

— Нет, конечно. Тем более проект — такое слово... Не считаю, что оно нас описывает. Проект — что-то, связанное с бизнесом, корыстными интересами... В нашем случае это такой порыв души, что ли, воплощение мечты. Надо бороться. Команда у нас очень хорошая. Наверное, можно было оставить трех-четырех лидеров и играть молодежью, сделав ей зарплату по 700 рублей. Но хочется продолжать движение именно этой группой футболистов. Узнать, на что они способны вместе. Не получится — будем создавать другую команду.

— Если вдруг поражения продолжатся, что тогда?

— А команда начнет побеждать. Я даже такого варианта не рассматриваю, – сказал Шунто.