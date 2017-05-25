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Иванка Трамп перепутала экс-форварда "Лацио" со святым

26.05.2017 13:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Дочь президента США Иванка Трамп приняла фотографию бывшего нападающего итальянского футбольного клуба "Лацио" Джорджо Кинальи за изображение святого, сообщает портал портал FourFourTwo.

Курьезный случай произошел в Риме во время посещения дочерью американского президента ресторана "Кафе святого Игнатия". Одна из картин на стене заведения привлекла внимание 35-летней Иванки, и она спросила у владельца, что за святой изображен на фотографии.

"Это не святой, но великий чемпион "Лацио", — пояснил ресторатор.

Дело в том, что на снимке Киналья изображен с распростертыми руками и глазами, устремленными к небу — кадр, судя по всему, был сделан во время одного из футбольных матчей.

Киналья выступал за "Лацио" с 1969 по 1976 годы. Он провел за римскую команду 263 матча, в которых забил 140 голов. Кроме того, форвард защищал цвета национальной сборной Италии — в 14 поединках он отличился четыре раза. После "Лацио" Киналья выступал в Североамериканской футбольной лиге за "Нью-Йорк Космос". Итальянец провел за эту команду 254 матча и забил 242 гола. Невероятная результативность позволила Киналье стать лучшим бомбардиром в истории Североамериканской футбольной лиги. 2000 году был включен в Зал славы футбола США, а также признан величайшим игроком в истории "Лацио". После завершения спортивной карьеры он работал президентом римского клуба. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе со своим мужем Джаредом Кушнером Иванка не узнала одного из самых великих игроков не только Италии, но и США.

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