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Бернарду Силва сегодня пройдет осмотр в «Ман Сити», сумма трансфера – 60 млн фунтов

26.05.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хавбек «Монако» Бернарду Силва близок к переходу в «Манчестер Сити».

Вечером четверга полузащитник вылетел с Мальорки, где он находился, в Манчестер. Ожидается, что сегодня футболист пройдет медицинский осмотр в английском клубе.

«Манчестер Сити» договорился о покупке полузащитника. Если трансфер состоится, «Монако» получит за португальца 60 миллионов фунтов.

 
 
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Хавбек «Монако» Бернарду Силва близок к переходу в «Манчестер Сити».

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