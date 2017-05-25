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Бернарду Силва сегодня пройдет осмотр в «Ман Сити», сумма трансфера – 60 млн фунтов
26.05.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек «Монако» Бернарду Силва близок к переходу в «Манчестер Сити».
Вечером четверга полузащитник вылетел с Мальорки, где он находился, в Манчестер. Ожидается, что сегодня футболист пройдет медицинский осмотр в английском клубе.
«Манчестер Сити» договорился о покупке полузащитника. Если трансфер состоится, «Монако» получит за португальца 60 миллионов фунтов.
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Хавбек «Монако» Бернарду Силва близок к переходу в «Манчестер Сити».
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