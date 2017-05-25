Ролан Гаррос (WTA). Саснович встретится с Голубич в первом круге

В Париже прошла жеребьевка Ролан Гаррос.

Белоруска Александра Саснович (96 WТА) в первом круге встретится с Викторией Голубич (63) из Швейцарии.

Теннисистки уже дважды встречались в этом году (сначала на турнире в Биле, затем в матче Кубка федерации) и оба раза сильнее оказалась Саснович.

Первая ракетка мира Анжелик Кербер стартует матчем против россиянки Екатерины Макаровой, а действующая чемпионка Гарбинье Мугуруса (4) – с чемпионкой-2010 Франческой Скьявоне.