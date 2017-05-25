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Ролан Гаррос (WTA). Саснович встретится с Голубич в первом круге
26.05.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Париже прошла жеребьевка Ролан Гаррос.
Белоруска Александра Саснович (96 WТА) в первом круге встретится с Викторией Голубич (63) из Швейцарии.
Теннисистки уже дважды встречались в этом году (сначала на турнире в Биле, затем в матче Кубка федерации) и оба раза сильнее оказалась Саснович.
Первая ракетка мира Анжелик Кербер стартует матчем против россиянки Екатерины Макаровой, а действующая чемпионка Гарбинье Мугуруса (4) – с чемпионкой-2010 Франческой Скьявоне.
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В Париже прошла жеребьевка Ролан Гаррос.
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