Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен выступит на чемпионате Европы в Чехии

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чешском Рачице сегодня стартовал чемпионат Европы по академической гребле, на котором будет разыгран 21 комплект наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самой опытной в составе белорусской команды является двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, которая выступит в соревнованиях одиночных лодок. На первом в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в Белграде в начале мая Карстен остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место в своем виде программы. В сербской столице в активе белорусов была бронза женской четверки распашной. На континентальном первенстве в Рачице белорусские гребцы также поспорят за медали еще в пяти видах соревновательной программы.

Сегодня проходят предварительные заезды, первый финал намечен на 27 мая, а остальные медальные старты состоятся 28 мая.

После завершения чемпионата Европы мастера академической гребли примут участие в двух этапах Кубка планеты: в июне в Польше и в июле в Швейцарии. Главный старт сезона - чемпионат мира - пройдет с 23 сентября по 1 октября в Сарасоте (США).-0-