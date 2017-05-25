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Роналду не выступит на мероприятии в Лондоне из-за террористической угрозы

26.05.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду не выступит в Лондоне в ближайшую субботу.

Нападающий должен был принять участие в презентации тренировочного оборудования Sixpad. Однако мероприятие отменено из-за террористической угрозы.

«В Великобритании возросла террористическая угроза. Вследствие этого нам пришлось с сожалением отложить субботнее публичное мероприятие с Криштиану Роналду.

Безопасность имеет первостепенное значение. Учитывая статусный и публичный характер события, мы приняли непростое решение перенести все на более позднюю дату», – сказано в заявлении Sixpad.

Несколько дней назад в Манчестере произошел теракт. Нападающий, до перехода в «Реал» выступавший за «Манчестер Юнайтед», выразил соболезнования тем, кого затронула трагедия.

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду не выступит в Лондоне в ближайшую субботу.

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