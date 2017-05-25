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ХК "Минск" примет Кубок чемпионов по индорхоккею в 2018 году

26.05.2017 14:17 — Новости Спорта | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Минск" примет Кубок чемпионов по индорхоккею в дивизионе Трофи с 16 по 18 февраля 2018 года. Такое решение приняла Европейская федерация хоккея на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир планируется провести в спортивном ядре велодрома "Минск-Арены". ХК "Минск" сыграет в группе В против швейцарского клуба "Партил", хорватской "Зелины" и французского клуба "Лилль". В группе А встретятся польский "Поморжанин", "Слагелсе" из Дании, "Бра" из Италии.

Минский клуб уже в третий раз проведет турнир по индорхоккею под эгидой ЕХФ. Кубок чемпионов в дивизионе Трофи в 2014 году прошел в игровом зале "Чижовка-Арены". В 2016 году на велодроме "Минск-Арены" были сыграны матчи финала Кубка клубных команд среди женщин в сильнейшем дивизионе.

Определены также соперники и место проведения Кубка чемпионов по индорхоккею в топ-дивизионе среди женщин. Чемпион страны гродненский "Ритм" отправится в шотландский город Данди, где с 23 по 25 февраля 2018 года сыграет в главном клубном турнире Европы. Соперниками белорусской команды в группе В станут швейцарский "Ротвайс", украинская "Сумчанка" и голландский AH&BC "Амстердам". В группе А сыграют испанский "Кампо", австрийский "Арминен", хозяева турнира "Вандерерс" и немецкий "Гамбург".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Турнир планируется провести в спортивном ядре велодрома "Минск-Арены". ХК "Минск" сыграет в группе В против швейцарского клуба "Партил", хорватской "Зелины" и...

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