МИНСК, 26 мая — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле белоруска Екатерина Карстен выступит на чемпионате Европы в Чехии, сообщает Sputnik.

Чешский город Рачице с 26 по 28 мая принимает континентальное первенство по академической гребле. На турнире будет разыгран 21 комплект наград.

В пятницу состоятся предварительные заезды, первый финал пройдет 27 мая, борьба за остальные награды развернется в заключительный день соревнований.

45-летняя Карстен выступит в соревнованиях одиночных лодок.

Напомним, легендарная белорусская гребчиха в начале мая на этапе Кубка мира в Белграде заняла четвертое место.