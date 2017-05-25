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Екатерина Карстен выступит на чемпионате Европы в Чехии
26.05.2017 14:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле белоруска Екатерина Карстен выступит на чемпионате Европы в Чехии, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Чешский город Рачице с 26 по 28 мая принимает континентальное первенство по академической гребле. На турнире будет разыгран 21 комплект наград.
В пятницу состоятся предварительные заезды, первый финал пройдет 27 мая, борьба за остальные награды развернется в заключительный день соревнований.
45-летняя Карстен выступит в соревнованиях одиночных лодок.
Напомним, легендарная белорусская гребчиха в начале мая на этапе Кубка мира в Белграде заняла четвертое место.
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Легендарная спортсменка выступит в одиночном разряде, всего же белорусы будут бороться за медали в семи видах соревновательной программы.
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