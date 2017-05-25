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Гогатишвили и тренер Кобельский покинули минское «Динамо»
26.05.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
По соглашению сторон с 26 мая 2017 года расторгнуты контракты с тренером Кабельским Сергеем и полузащитником Гогитой Гогатишвили.
Гогатишвили провел 2 матча в нынешнем сезоне в чемпионате Беларуси, результативными баллами не отметился.
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По соглашению сторон с 26 мая 2017 года расторгнуты контракты с тренером Кабельским Сергеем и полузащитником Гогитой Гогатишвили.
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