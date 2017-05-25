Сергей Новиков: «Сейчас качество игры БАТЭ – главная тревога»

Обозреватель «Прессбола» Сергей Новиков в очередном выпуске программы «Опять по пятницам» поделился мнением о выступлении БАТЭ в нынешнем сезоне.

«Сейчас качество игры — главная тревога. Говорить после победы над «Славией» со счетом 6:0 о том, как у чемпиона все хорошо — это большая натяжка. Ни в одной игре борисовчан в нынешнем чемпионате не было нерва, перехлеста эмоций, спортивной злости. Одним словом, всего того, что делает футбол зрелищем», – сказал Новиков.