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Сергей Новиков: «Сейчас качество игры БАТЭ – главная тревога»
26.05.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Обозреватель «Прессбола» Сергей Новиков в очередном выпуске программы «Опять по пятницам» поделился мнением о выступлении БАТЭ в нынешнем сезоне.
«Сейчас качество игры — главная тревога. Говорить после победы над «Славией» со счетом 6:0 о том, как у чемпиона все хорошо — это большая натяжка. Ни в одной игре борисовчан в нынешнем чемпионате не было нерва, перехлеста эмоций, спортивной злости. Одним словом, всего того, что делает футбол зрелищем», – сказал Новиков.
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Обозреватель «Прессбола» Сергей Новиков в очередном выпуске программы «Опять по пятницам» поделился мнением о выступлении БАТЭ в нынешнем сезоне.
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