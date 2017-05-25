Как поздравляют физкультурников



Городской стадион 20 мая принял ежегодные соревнования по легкой атлетике и волейболу, приуроченные к празднованию Дня физкультурника. Мероприятие собрало более полусотни участников. Приглашение от организаторов встречи получили ветераны районного спорта, тренеры Клецкой и Морочской ДЮСШ, а также воспитанники СПЛ.

Лицеисты одними из первых появились на стадионе. Дожидаясь начала, ребята активно разминались на турниках и беговых дорожках. Представители старшего поколения, не часто видясь в остальные дни, много общались друг с другом – делились новостями, вспоминали случаи из прошлого. Например, то время, когда в райцентре строилась футбольная арена на месте карьера. Ностальгическое настроение усиливала музыка. Из колонок звучали старые мелодии вроде любимой всеми спортсменами песни Льва Лещенко «Команда молодости нашей». Некоторые участники отказались от автомобилей и пересели на велосипеды. Местные борцы обсуждали результаты белорусских вольников на чемпионате Европы в Белграде. Тогда клетчанка Мария Шевчук еще не выходила на ковер. А в воскресенье стало известно, что девушка завоевала золото в категории 44 кг. Среди гостей мероприятия, посвященного Дню физкультурника, выделялись «три богатыря», представители силового троеборья – С.Иванейчик, М.Жданко и В.Кулик. Два первых недавно удачно проявили себя на чемпионате Беларуси по пауэрлифтингу. В Гродно Сергею присвоили звание мастера спорта международного класса, а Михаил выполнил норматив КМС.



– Вы посвятили физической культуре не один год, – начал свое поздравительное выступление с обращения к ветеранам Сергей Николаевич Алексейчик, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма. – Каждый из вас долгое время прославлял район своими результатами, а затем передал эстафету молодым. Вы и сейчас активно продолжаете пропагандировать здоровый образ жизни.



Эти слова в том числе адресовались и А.П.Гуляко. Александру Павловичу, как одному из самых возрастных физкультурников Клетчины, доверили право поднять под звуки гимна Государственный флаг Беларуси. Такую почетную миссию он выполняет уже не первый год.

Памятными подарками С.Н.Алексейчик отметил вклад своих старших товарищей в развитие спортивной отрасли района. Сувениры получили – Е.В.Ладыгин, М.В.Алексейчик, А.Т.Битковский, А.А.Карсюк, М.А. Новик, Л.М.Задалин, С.П.Майсейчик, А.И.Прищепа, В.И.Колесников, А.Г.Соловей, А.П.Гуляко.

Добрых слов и наград заслужили своим трудом тренеры Клецкой и Морочской ДЮСШ, инструкторы-методисты ФОЦа, преподаватели физической культуры и спортсмены – В.П.Лещинский (20 мая отмечал свой день рождения, – прим. «ДНП»), Д.Н.Буйвило, О.М.Здрок, Н.В.Павловский, М.М.Жуковская, В.В.Плешко, А.Н.Шалик, И.Н.Костюкевич, Д.В.Стриженок, А.М.Волосюк, Н.И.Уласевич, С.А.Гуляко, А.К.Каражан, Э.Ф.Кадевич, А.А. Груша, Н.Н.Алексейчик, М.М.Жданко, В.И.Кулик, С.Л.Иванейчик, С.Н.Ильюкевич (одобрительным гулом Сергея Николаевича все присутствующие поздравили с появлением на свет сына, –