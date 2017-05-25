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Жерар Пике: «Я бы хотел, чтоб финал ЛЧ выиграл «Ювентус»

26.05.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу финала Лиги чемпионов, который пройдет в Кардиффе.

Главный клубный трофей Европы разыграют «Ювентус» и «Реал».

«Пусть победит лучший. Лично я предпочел бы, чтоб выиграл «Ювентус», но подчеркиваю – это мои персональные предпочтения.

Что бы ни случилось в Кардиффе, это не изменит итогов сезона для «Барселоны». Итоги этих двенадцати месяцев для нас никак не связаны с тем, кто победит в финале Лиги чемпионов», – сказал Пике.

«Реал» – наиболее принципиальный соперник «Барселоны».

 
 
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу финала Лиги чемпионов, который пройдет в Кардиффе.

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