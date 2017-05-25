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Гаттузо возглавил молодежку «Милана», подписав двухлетний контракт
26.05.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Милан» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера молодежной команды.
Итальянец подписал контракт. Соглашение рассчитано на ближайшие два сезона.
Гаттузо выступал за «Милан» во время своей карьеры футболиста. Он играл за ломбардскую команду с 1999 по 2012 год.
Фото: твиттер «Милана»
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«Милан» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера молодежной команды.
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