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Лукашенко поговорил с детьми о легионерах в хоккее и их зарплатах

26.05.2017 16:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с минскими школьниками о легионерах в хоккее, а также о зарплате иностранных игроков, сообщает БелТА.

Лукашенко поговорил с детьми о легионерах в хоккее и их зарплатах
© Sputnik / Виктор Толочко
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В мае, проводя встречу с председателем наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорем Шуневичем, глава государства одобрил идею полного отказа от легионеров в стане "зубров". Тогда Шуневич заявил, что замысел может быть реализован уже в этом сезоне. В четверг, 25 мая, Лукашенко провел совещание по развитию хоккея в стране и в очередной раз подверг жесткой критике достижения спортсменов. На заседании новый глава ФХРБ Семен Шапиро предложил главе государства сохранить легионеров, но со временем уменьшить их число. Председатель хоккейной федерации высказался за то, чтобы в следующем сезоне оставить четырех хоккеистов, не имеющих белорусский паспорт.

"Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки — чисто белорусские. Вот три легионера. Думаю, это нормально", — заявил Лукашенко на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее".

Президент отметил, что хорошо, когда есть иностранные игроки, у которых можно поучиться. "Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить. Ставку мы будем делать на своих", — добавил он.

Глава государства рассказал, что легионеры зарабатывают в год минимум 500 тысяч долларов в год. Лукашенко назвал это огромными деньками. "Если дать 500 тысяч долларов на какую-то нашу команду в чемпионате Беларуси, то они год будут заниматься хоккеем. Поэтому мы не можем выбрасывать впустую деньги", — подчеркнул он.

Кроме того, по словам белорусского лидера, легионеры занимают ведущие позиции, а отечественные хоккеисты вынуждены отходить на второй план. "А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. У них выработался стереотип играть "в пристежку". Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее", — убежден Лукашенко.

Он добавил, что для повышения уровня игры белорусов будут поднимать престиж национального чемпионата путем приглашения команд из других стран. Это, уверен президент, добавит соревновательности турниру и поможет белорусам стать сильнее

 
Теги: Минск
 
 
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Касаемо минского "Динамо", глава государства считает, что там хватит трех иностранных хоккеистов.

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