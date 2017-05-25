Лукашенко поговорил с детьми о легионерах в хоккее и их зарплатах

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с минскими школьниками о легионерах в хоккее, а также о зарплате иностранных игроков, сообщает БелТА .



© Sputnik / Виктор Толочко Хоккейный агент: нужно обновить состав клуба "Динамо-Минск"

В мае, проводя встречу с председателем наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорем Шуневичем, глава государства одобрил идею полного отказа от легионеров в стане "зубров" . Тогда Шуневич заявил, что замысел может быть реализован уже в этом сезоне. В четверг, 25 мая, Лукашенко провел совещание по развитию хоккея в стране и в очередной раз подверг жесткой критике достижения спортсменов . На заседании новый глава ФХРБ Семен Шапиро предложил главе государства сохранить легионеров, но со временем уменьшить их число. Председатель хоккейной федерации высказался за то, чтобы в следующем сезоне оставить четырех хоккеистов, не имеющих белорусский паспорт.

"Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки — чисто белорусские. Вот три легионера. Думаю, это нормально", — заявил Лукашенко на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее".

Президент отметил, что хорошо, когда есть иностранные игроки, у которых можно поучиться. "Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить. Ставку мы будем делать на своих", — добавил он.

Глава государства рассказал, что легионеры зарабатывают в год минимум 500 тысяч долларов в год. Лукашенко назвал это огромными деньками. "Если дать 500 тысяч долларов на какую-то нашу команду в чемпионате Беларуси, то они год будут заниматься хоккеем. Поэтому мы не можем выбрасывать впустую деньги", — подчеркнул он.

Кроме того, по словам белорусского лидера, легионеры занимают ведущие позиции, а отечественные хоккеисты вынуждены отходить на второй план. "А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. У них выработался стереотип играть "в пристежку". Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее", — убежден Лукашенко.

Он добавил, что для повышения уровня игры белорусов будут поднимать престиж национального чемпионата путем приглашения команд из других стран. Это, уверен президент, добавит соревновательности турниру и поможет белорусам стать сильнее