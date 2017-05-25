Александр Лукашенко: «В минском «Динамо» достаточно трех легионеров»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в столичную среднюю школу №61 рассказал об отношении к легионерам в белорусском спорте.

О стратегии

Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить. Ставку мы будем делать на своих.

О минимальной зарплате иностраннцх хоккеистов

$500 тыс. – это огромные деньги. Если дать $500 тыс. на какую-то нашу команду в чемпионате Беларуси, то они год будут заниматься хоккеем. Поэтому мы не можем выбрасывать впустую деньги.

О второстепенной роли белорусов в

А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. У них выработался стереотип играть «в пристежку». Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее.

О том, что «Динамо» достаточно три легионера

Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки – чисто белорусские. Вот три легионера. Думаю, это нормально.