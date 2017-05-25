Юрий Габовда: «Уход из минского «Динамо» – грубая ошибка. Это решение принял по совету агентов»

Украинский полузащитник Юрий Габовда считает, что уход из минского «Динамо» – грубая ошибка.

«Допустил ошибку, когда вернулся в «Карпаты», а уход из «Динамо» – вторая грубая ошибка в моей футбольной карьере.

«Динамо» предлагало мне контракт, в течение трех месяцев договаривались. Мы не могли прийти к консенсусу относительно условий. Клуб пояснял это тяжелым финансовым положением. Хотя зарплату и премии платили день в день — все четко и профессионально.

Мы обсуждали повышение зарплаты. Я действительно не вошел в положение клуба, не понял, что на тот момент это было невозможно. Но это решение я принял по совету агентов, которые влияли на меня и обещали золотые горы. Это была и Турция, и Казахстан за очень большие деньги и так далее.

Агентам в Минске сразу сказали, что причитающуюся им долю за меня платить никто не будет. Я хотел быть с ними порядочным. Говорю: ок, даете гарантию, что я покину «Динамо», а вы мне найдете вариант вдвое лучше? Заверили, что да. Вот всю зиму я и ожидал этих вариантов.

Далее начались отговорки, мол, сейчас такой рынок, он диктует свои правила. В итоге я отказал клубу, в котором был лидером, в котором у меня было все супер», – сказал Габовда.