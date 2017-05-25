ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Габовда: «Уход из минского «Динамо» – грубая ошибка. Это решение принял по совету агентов»

26.05.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Украинский полузащитник Юрий Габовда считает, что уход из минского «Динамо» – грубая ошибка.

«Допустил ошибку, когда вернулся в «Карпаты», а уход из «Динамо» – вторая грубая ошибка в моей футбольной карьере.

«Динамо» предлагало мне контракт, в течение трех месяцев договаривались. Мы не могли прийти к консенсусу относительно условий. Клуб пояснял это тяжелым финансовым положением. Хотя зарплату и премии платили день в день — все четко и профессионально.

Мы обсуждали повышение зарплаты. Я действительно не вошел в положение клуба, не понял, что на тот момент это было невозможно. Но это решение я принял по совету агентов, которые влияли на меня и обещали золотые горы. Это была и Турция, и Казахстан за очень большие деньги и так далее.

Агентам в Минске сразу сказали, что причитающуюся им долю за меня платить никто не будет. Я хотел быть с ними порядочным. Говорю: ок, даете гарантию, что я покину «Динамо», а вы мне найдете вариант вдвое лучше? Заверили, что да. Вот всю зиму я и ожидал этих вариантов.

Далее начались отговорки, мол, сейчас такой рынок, он диктует свои правила. В итоге я отказал клубу, в котором был лидером, в котором у меня было все супер», – сказал Габовда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский полузащитник Юрий Габовда считает, что уход из минского «Динамо» – грубая ошибка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «В детстве я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика