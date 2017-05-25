Олег Кононов: «Кадыров много делает для Чечни и России – не на словах, а на деле»

Тренер Олег Кононов ответил на вопросы о том, как он возглавил «Терек».

– Когда появился вариант с «Тереком»?

– Без комментариев. Скажу только, что есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве.

– На завершающей стадии переговоров вы общались с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Какое впечатление он произвел?

– Это сильный человек, который много делает для республики и страны – не на словах, а на деле.

– В минувшем сезоне «Терек» остановился в шаге от еврокубков. Задача на сезон следующий – сделать этот шаг?

– Большая заслуга руководителей, всех тренеров, работников клуба и игроков в прогрессе команды за эти годы. В новом сезоне будем принимать новые вызовы.

– Слова о том, что вы «тренер атакующей формации, и закрытый футбол вам не интересен» актуальны? Игру «Терека» будете строить на тех же принципах?

– Стиль в футболе и в жизни – это врожденное качество, мне кажется. Буду стараться максимально эффективно его проявлять.

– Рахимов говорил, что после ухода некоторых игроков ему пришлось отказаться от симпатичного футбола в пользу оборонительного. Не боитесь нехватки кадров?

– Мы работаем над усилением состава. Надеюсь, все новые игроки принесут пользу, – сказал Кононов.