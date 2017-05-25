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Сергей Новиков: «Отставка Боровского в мае? Вижу в этом лишь повод для гомерического хохота»

26.05.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков высказал мнение о майской ротации Сергея Боровского Сергеем Гуренко в минском «Динамо».

«Если я сейчас на полном серьезе, напустив на себя умный вид, начну об этом рассуждать, то сам стану смешным. Я вижу в этом лишь повод для гомерического хохота. Тем, кто стоит во главе минского «Динамо», свойственно нетерпение. И преодолеть в себе это качество люди не могут из года в год», – сказал Новиков.

 
 
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков высказал мнение о майской ротации Сергея Боровского Сергеем Гуренко в минском «Динамо».

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