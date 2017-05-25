Хоккеисты на каждом чемпионате мира должны понимать, какая ответственность на них лежит - Шамко

Александр Шамко. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты на каждом чемпионате мира должны понимать, какая ответственность на них лежит. Об этом заявил сегодня журналистам министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель спортивной отрасли подчеркнул, что критика главы государства Александра Лукашенко относительно результатов в хоккее справедлива. На заседании 25 мая, которое продолжалось более трех часов, обсуждались многие вопросы, начиная от детско-юношеского хоккея и заканчивая национальной сборной. "Совместно с Федерацией хоккея уже разрабатывается новая программа развития. В документе будет сделан акцент не на финансовой составляющей (экономический вопрос был неплохо проработан в прежней программе), а на методологической подготовке тренеров, игроков, усовершенствовании национального чемпионата. Конечно, это не дело, когда отдельные матчи в экстралиге заканчивались со счетом 16:0. Уровень экстралиги должен быть выше", - сказал Александр Шамко.

Министр выразил свое мнение по комплектованию "Динамо" - представителя Беларуси в КХЛ. "В минском клубе должны идти постепенно по направлению уменьшения числа легионеров. Также в "Динамо" должны готовить отечественных специалистов, уже есть целая группа белорусских тренеров, у которых достаточно опыта, с успехом работавших и за рубежом", - подчеркнул он.

Глава спортивной отрасли коснулся темы выступления национальной сборной на чемпионате мира. "В спорте часто терпят поражения, но сделать это можно, показав красивую игру, уступив с достоинством. К сожалению, наши хоккеисты разочаровали болельщиков на мировом форуме в Париже. На каждый ответственный старт игроки должны приезжать и понимать, какая ответственность на них лежит, сражаться до последнего. Сегодня в Минспорта чествовали сборную по муай-тай. Ребята с серьезными травмами завоевали медали, это пример - как надо относиться к сборной и стране", - отметил министр.

Проект института сборных, разработанный совместно с Федерацией хоккея два года назад, уже дает первые результаты, молодые игроки попали в состав национальной сборной и неплохо зарекомендовали себя на чемпионате мира.

Александр Шамко обратил внимание, что проблемы, которые есть в хоккее, особенно на детско-юношеского уровне, характерны для всего белорусского спорта. "Решая те или иные задачи для хоккея, затрагиваются и другие виды. К примеру, выстраивание вертикали в спортшколах, усиление чемпионатов по игровым видам спорта, здесь проверим всех. В закон о физической культуре и спорте министерство внесло поправки и изменения, которые прошли уже первое чтение в парламенте, согласно которым тренеры обязаны проходить квалификацию каждые пять лет. Также подготовлен проект указа по усовершенствованию спортивной вертикали. Сейчас отделы спорта и образования объединены, и не везде это эффективно работает. Есть и отток специалистов, и проведение соревнований не на должном уровне. Хотя динамика в детско-юношеского спорте положительная, медали есть, но момент нельзя упустить. Необходимо усовершенствовать спортивную вертикаль, которая даст более эффективную работу. Мы находимся в неравных условиях со спортивными грандами, где людской ресурс гораздо больше. Нам необходимо добиваться результатов не числом, а уменьем", - сказал Александр Шамко.-0-