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«Джиро д’Италия». 19-й этап. Ланда победил, Кошевой – 10-й, Кинтана стал лидером общего зачета
26.05.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня прошел 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали 191 км по горному маршруту с финишем на вершине первой категории сложности – Пьянкавалло. Победу одержал испанец Микель Ланда. Колумбиец Найро Кинтана перехватил лидерство в общем зачете многодневки.
«Джиро д’Италия»
19-й этап
Сан-Кандидо/Иннихен – Пьянкавалло
191 км
1. Микель Ланда (Испания, Sky) – 4.53,00
Общий зачет
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 85.02,40
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Сегодня прошел 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия».
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