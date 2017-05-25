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«Джиро д’Италия». 19-й этап. Ланда победил, Кошевой – 10-й, Кинтана стал лидером общего зачета

26.05.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошел 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали 191 км по горному маршруту с финишем на вершине первой категории сложности – Пьянкавалло. Победу одержал испанец Микель Ланда. Колумбиец Найро Кинтана перехватил лидерство в общем зачете многодневки.

«Джиро д’Италия»

19-й этап

Сан-Кандидо/Иннихен – Пьянкавалло

191 км

Профиль/Карта/Пьянкавалло

1. Микель Ланда (Испания, Sky) – 4.53,00
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,50
3. Пьер Роллан (Франция,Cannondale-Drapac ) – 1,54
4. Пелло Бильбао (Испания, «Астана») – 2,12
5. Себастьян Энао (Колумбия, Sky) – 3,06
6. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,51...
10 Илья Кошевой (Беларусь, Wilier Triestina) – 6,44...
59. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) +22,31...
127. Бронислав Самойлов (Беларусь, CCC) +28,11...
137. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) +28,11

Общий зачет

1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 85.02,40
2. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,38
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,43
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,53
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,21
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,30
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 2,48
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,35
9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,03
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,37

 
 
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