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Александр Лукашенко: «Минимальная зарплата легионеров в «Динамо» составляет 500 тысяч долларов»
26.05.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что минимальная зарплата иностранных хоккеистов в минском «Динамо» составляет 500 тысяч долларов.
– $500 тыс. – это огромные деньги. Если дать $500 тыс. на какую-то нашу команду в чемпионате Беларуси, то они год будут заниматься хоккеем. Поэтому мы не можем выбрасывать впустую деньги, – сказал Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что минимальная зарплата иностранных хоккеистов в минском «Динамо» составляет 500 тысяч долларов.
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