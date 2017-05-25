Александр Лукашенко: «Минимальная зарплата легионеров в «Динамо» составляет 500 тысяч долларов»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что минимальная зарплата иностранных хоккеистов в минском «Динамо» составляет 500 тысяч долларов.

– $500 тыс. – это огромные деньги. Если дать $500 тыс. на какую-то нашу команду в чемпионате Беларуси, то они год будут заниматься хоккеем. Поэтому мы не можем выбрасывать впустую деньги, – сказал Лукашенко.

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