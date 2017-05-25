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«Крылья Советов» не будут продлевать контракт с Скрипченко
26.05.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором команда вылетела в ФНЛ.
Скрипченко возглавил «Крылья» в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть раз сыграла вничью.
Решение по новому тренеру «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая.
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Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера «Крыльев Советов».
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