«Крылья Советов» не будут продлевать контракт с Скрипченко

Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором команда вылетела в ФНЛ.

Скрипченко возглавил «Крылья» в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть раз сыграла вничью.

Решение по новому тренеру «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая.