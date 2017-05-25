Андрей Климовец: «Домом считаю Германию.Там планировать жизнь можно на годы вперед, и ты знаешь, что тебя ждет в будущем»

Экс-гандболист сборных Беларуси и Германии Андрей Климовец рассказал о жизни в Германии, где он остался после окончания спортивной карьеры.

– Как часто получается приезжать в Гомель?

– Один раз в год, потому что у всех работа, расписание. Я отошел от профессионального спорта и сам тренирую команду клуба «Пфорцхайм», за который выступал. Игровой сезон закончился, поэтому была возможность приехать. Практически месяц буду в Беларуси. Да, получается полноценный отпуск. Повидаю родных, съездим в деревню, побуду в Минске.

– Гомель меняется?

– Естественно, город стал красивее, много новых построек. Сразу в глаза бросается чистота. Этого, наверное, у Беларуси не отнять. Я много по миру поездил. Недавно, например, были в Китае. В центре Пекина еще супер, отходишь чуть дальше – уже трущобы.

– Все-таки какую страну вы считаете своим домом?

– Я уехал в Германию в 1996 году. Первое время, конечно, было тяжело. Не хотелось даже оставаться. Языка не знаешь, все чужое. А сейчас, когда прошел уже 21 год, я понимаю, что дом там. Естественно, на родину приезжаешь повидать родных, но приезжаешь уже в гости. Если меня еще не так сильно тянет назад, то дети чуть побудут, уже спрашивают, когда же мы поедем обратно.

– Расскажите о своей семье.

– Мы живем в небольшом городе Кронау. Это километров 60 от Пфорцхайма, в котором работаю. Там тренирую команду 3-4 раза в неделю. Езжу на тренировки туда-обратно.

Дети уже большие. Дочке было 6 месяцев, когда мы переехали, сын родился уже в Германии. Но мы старались, чтобы они знали 2 языка. Разговаривают и на русском и на немецком. Анне 21 год. Учится на юриста, стажируется сейчас в одной компании. Александру 19. Он с детства со мной на гандболе. И на играх, и на тренировках. Сейчас сам играет во второй команде «Пфорцхайма». Но иногда подключаю его в первую команду.

– Вы требовательный тренер по отношению к сыну?

– Конечно! Я считаю, что это нормально – с сына требуешь больше, чем с остальных. Успехи? Пока он еще молодой. В прошлом году выступал в международном турнире в Польше за юношескую сборную Беларуси. Посмотрим. Если заиграет хорошо, может, пробьется дальше в высшую лигу.

– По чем скучаете в Германии?

– По сути, там так же, как и у нас. Но жизнь в Германии более размеренная, и планировать ее можно на годы вперед. Там спокойно, все идет своим чередом. Ты знаешь, что тебя ждет в будущем, – сказал Климовец.

Андрей Климовец выступал за сборную Белоруссии и сыграл за неё 101 матч и забил 328 голов. Также спортсмен сыграл за сборную Германии 71 матч и забил 169 голов.