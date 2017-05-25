ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Новиков: «Пресс-конференция Кубарева? Со стороны арбитров не было ни малейшего повода для этого шоу»

26.05.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что резонансная пресс-конференция наставника «Шахтера» Олега Кубарева после матча 10-го тура против минского «Динамо» была неоправданной.

«Там была тактика, разная по ходу игры. Была смена построений в зависимости от фазы матча. Было изменение состава по ходу неудачно складывавшегося для «Шахтера» поединка, причем, складывавшегося неудачно вопреки содержанию игры «горняков».

С таким матчем тренер на пресс-конференции мог сделать бы себе привлекательный образ перед журналистами. Но Кубарев почему-то свернул разговор к судейским дрязгам.

Я посмотрел эту встречу в записи уже после сказанного главным тренером и могу сказать, что со стороны арбитров не было ни малейшего повода для этого шоу», – сказал Новиков.

Олег Кубарев: «Почему этот арбитр уже работает на третьем матче «Динамо»? Тренер подсказывает судье: «Cвои, мои, чужие»

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что резонансная пресс-конференция наставника «Шахтера» Олега Кубарева после матча 10-го тура против минского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Климовец: «Домом считаю Германию.Там планировать жизнь можно на годы вперед, и ты знаешь, что тебя ждет в будущем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика