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Сергей Новиков: «Пресс-конференция Кубарева? Со стороны арбитров не было ни малейшего повода для этого шоу»
26.05.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что резонансная пресс-конференция наставника «Шахтера» Олега Кубарева после матча 10-го тура против минского «Динамо» была неоправданной.
«Там была тактика, разная по ходу игры. Была смена построений в зависимости от фазы матча. Было изменение состава по ходу неудачно складывавшегося для «Шахтера» поединка, причем, складывавшегося неудачно вопреки содержанию игры «горняков».
С таким матчем тренер на пресс-конференции мог сделать бы себе привлекательный образ перед журналистами. Но Кубарев почему-то свернул разговор к судейским дрязгам.
Я посмотрел эту встречу в записи уже после сказанного главным тренером и могу сказать, что со стороны арбитров не было ни малейшего повода для этого шоу», – сказал Новиков.
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Сергей Новиков: «Пресс-конференция Кубарева? Со стороны арбитров не было ни малейшего повода для этого шоу»
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что резонансная пресс-конференция наставника «Шахтера» Олега Кубарева после матча 10-го тура против минского...
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