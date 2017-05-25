Сергей Новиков: «Пресс-конференция Кубарева? Со стороны арбитров не было ни малейшего повода для этого шоу»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что резонансная пресс-конференция наставника «Шахтера» Олега Кубарева после матча 10-го тура против минского «Динамо» была неоправданной.

«Там была тактика, разная по ходу игры. Была смена построений в зависимости от фазы матча. Было изменение состава по ходу неудачно складывавшегося для «Шахтера» поединка, причем, складывавшегося неудачно вопреки содержанию игры «горняков».

С таким матчем тренер на пресс-конференции мог сделать бы себе привлекательный образ перед журналистами. Но Кубарев почему-то свернул разговор к судейским дрязгам.

Я посмотрел эту встречу в записи уже после сказанного главным тренером и могу сказать, что со стороны арбитров не было ни малейшего повода для этого шоу», – сказал Новиков.

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