Юрий Габовда: «Белорусский футбол? В Украине уровень на голову выше. Минское «Динамо» было бы в пятерке УПЛ»

Экс-полузащитник минского «Динамо» Юрий Габовда рассказал об уровне белорусского футбола.

- Какой уровень белорусского футбола?

– Мы похожи по менталитету и стилю игры с белорусами. Хотя там футбол не является таким простым, как кажется. Очень грамотно команды действуют, много тактики. Белорусские тренеры этим отличаются, у них в Украине поэтому все и получается. Возьмите того же Кононова, Кучука, Дулуба. Нынешнего наставника «Карпат» я считаю замечательным специалистом со своим видением игры. О нем в Беларуси достаточно хорошо отзывались. Хотя в Украине уровень на голову выше.

- Минское «Динамо» за какие места у нас боролось бы?

– Я думаю, было бы в пятерке лучших, – сказал Габовда.