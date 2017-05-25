ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Габовда: «Белорусский футбол? В Украине уровень на голову выше. Минское «Динамо» было бы в пятерке УПЛ»

26.05.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-полузащитник минского «Динамо» Юрий Габовда рассказал об уровне белорусского футбола.

- Какой уровень белорусского футбола?

– Мы похожи по менталитету и стилю игры с белорусами. Хотя там футбол не является таким простым, как кажется. Очень грамотно команды действуют, много тактики. Белорусские тренеры этим отличаются, у них в Украине поэтому все и получается. Возьмите того же Кононова, Кучука, Дулуба. Нынешнего наставника «Карпат» я считаю замечательным специалистом со своим видением игры. О нем в Беларуси достаточно хорошо отзывались. Хотя в Украине уровень на голову выше.

- Минское «Динамо» за какие места у нас боролось бы?

– Я думаю, было бы в пятерке лучших, – сказал Габовда.

Юрий Габовда: «Уход из минского «Динамо» – грубая ошибка. Это решение принял по совету агентов»

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-полузащитник минского «Динамо» Юрий Габовда рассказал об уровне белорусского футбола.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Новиков: «Пресс-конференция Кубарева? Со стороны арбитров не было ни малейшего повода для этого шоу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика