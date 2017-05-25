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Юрий Габовда: «Белорусский футбол? В Украине уровень на голову выше. Минское «Динамо» было бы в пятерке УПЛ»
26.05.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник минского «Динамо» Юрий Габовда рассказал об уровне белорусского футбола.
- Какой уровень белорусского футбола?
– Мы похожи по менталитету и стилю игры с белорусами. Хотя там футбол не является таким простым, как кажется. Очень грамотно команды действуют, много тактики. Белорусские тренеры этим отличаются, у них в Украине поэтому все и получается. Возьмите того же Кононова, Кучука, Дулуба. Нынешнего наставника «Карпат» я считаю замечательным специалистом со своим видением игры. О нем в Беларуси достаточно хорошо отзывались. Хотя в Украине уровень на голову выше.
- Минское «Динамо» за какие места у нас боролось бы?
– Я думаю, было бы в пятерке лучших, – сказал Габовда.
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Юрий Габовда: «Белорусский футбол? В Украине уровень на голову выше. Минское «Динамо» было бы в пятерке УПЛ»
Экс-полузащитник минского «Динамо» Юрий Габовда рассказал об уровне белорусского футбола.
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