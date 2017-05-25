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Футболисты "Городеи" победили "Неман" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

26.05.2017 20:10 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото ФК "Городея"
Фото ФК "Городея"

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Городеи" принимали на своем поле гостей из гродненского "Немана" и добились победы с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 47-й минуте, когда Дмитрий Лебедев реализовал пенальти. Для "Городеи" это вторая виктория подряд, а "Неман" до сегодняшней неудачи не проигрывал в четырех турах кряду.

Позже завершатся еще два поединка: "Крумкачы" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Витебск" - БАТЭ (Борисов).

Два матча, в которых играли финалисты Кубка Беларуси, состоялись 24 мая. Солигорский "Шахтер" в гостях сыграл вничью с минским "Динамо" - 2:2, могилевский "Днепр" на своем поле выиграл у брестских динамовцев с минимальным счетом 1:0.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Шахтер" - 23 очка (10 матчей; разница мячей - 14-5), БАТЭ - 20 (9; 16-5), "Динамо" (Минск) - 19 (10; 11-5).

Завершится программа этого тура в субботу, 27 мая: "Нафтан" (Новополоцк) - "Минск", "Слуцк" - "Славия" (Мозырь), "Торпедо-БелАЗ" - "Гомель".

Финальный поединок кубкового розыгрыша между "Шахтером" и брестским "Динамо" состоится 28 мая в Гродно.-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Единственный гол в этой встрече был забит на 47-й минуте, когда Дмитрий Лебедев реализовал пенальти. Для "Городеи" это вторая виктория подряд, а "Неман" до сегодняшней...

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