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Игорь Ковалевич: «Пытались вытянуть игру, но не удалось – подвела реализация»

26.05.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от «Городеи» (0:1).

– Обидное поражение. К сожалению, две ошибки наших молодых игроков в обороне привели к пенальти. Пытались вытянуть игру, но не удалось – подвела реализация. Готовимся к следующему сопернику.

– С чем связана замена Жуковского?

– Он не очень хорошо себя чувствовал. Хотел освежить. Выходом Яроцкого, в принципе, доволен, – сказал Ковалевич.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от «Городеи» (0:1).

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