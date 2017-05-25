Игорь Ковалевич: «Пытались вытянуть игру, но не удалось – подвела реализация»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от «Городеи» (0:1).

– Обидное поражение. К сожалению, две ошибки наших молодых игроков в обороне привели к пенальти. Пытались вытянуть игру, но не удалось – подвела реализация. Готовимся к следующему сопернику.

– С чем связана замена Жуковского?

– Он не очень хорошо себя чувствовал. Хотел освежить. Выходом Яроцкого, в принципе, доволен, – сказал Ковалевич.