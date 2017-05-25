|
Игорь Ковалевич: «Пытались вытянуть игру, но не удалось – подвела реализация»
26.05.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от «Городеи» (0:1).
– Обидное поражение. К сожалению, две ошибки наших молодых игроков в обороне привели к пенальти. Пытались вытянуть игру, но не удалось – подвела реализация. Готовимся к следующему сопернику.
– С чем связана замена Жуковского?
– Он не очень хорошо себя чувствовал. Хотел освежить. Выходом Яроцкого, в принципе, доволен, – сказал Ковалевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал поражение от «Городеи» (0:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии