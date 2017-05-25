Сергей Яромко: «Неман» нас переигрывал что в первом тайме, что во втором. Что тут скрывать»

Сергей Яромко

– Во многом одержали победу за счет характера. К сожалению, тенденция поиска оптимальных сочетаний продолжается. Будем двигаться вперед. Хорошо, что болельщики приходят и поддерживают «Городею».

- Сегодня Василючек был в воротах вместо Романюка. Мотивация против «Немана» (голкипер выступал за дубль гродненской команды – прим. Tribuna.com)?

– У нас периодически идет ротация вратарей. Хотя какой-то компонент дополнительной мотивации присутствует.

- Поясните замену Тупчия?

– «Неман» нас переигрывал что в первом тайме, что во втором, что тут скрывать. Замена была по позиции, – сказал Яромко.