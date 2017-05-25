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Сергей Яромко: «Неман» нас переигрывал что в первом тайме, что во втором. Что тут скрывать»
26.05.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сергей Яромко
– Во многом одержали победу за счет характера. К сожалению, тенденция поиска оптимальных сочетаний продолжается. Будем двигаться вперед. Хорошо, что болельщики приходят и поддерживают «Городею».
- Сегодня Василючек был в воротах вместо Романюка. Мотивация против «Немана» (голкипер выступал за дубль гродненской команды – прим. Tribuna.com)?
– У нас периодически идет ротация вратарей. Хотя какой-то компонент дополнительной мотивации присутствует.
- Поясните замену Тупчия?
– «Неман» нас переигрывал что в первом тайме, что во втором, что тут скрывать. Замена была по позиции, – сказал Яромко.
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Сергей Яромко – Во многом одержали победу за счет характера.
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