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Юрий Зиссер: «На хоккей, этот дорогостоящий каприз, уже в который раз бросают лучшие управленческие кадры»

26.05.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель портала Tut.by Юрий Зиссер поделился мнением о критике президентом Беларуси Александром Лукашенко хоккейной отрасли.

«Представил себе, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо или президент Чехии Милош Земан подсчитывают отдачу от национальных хоккейных сборных, каким образом (в каких единицах) измеряют заряд идеологии, почерпнутый чехами и канадцами от побед своих команд.

У нас на этот дорогостоящий каприз уже в который раз бросают лучшие управленческие кадры президентской команды, т.е. ответственных чиновников, которым удалось навести относительный порядок в своих владениях», – написал Зиссер.

Александр Лукашенко: «Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! Болельщики уже мне начали писать письма»

 
 
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Руководитель портала Tut.by Юрий Зиссер поделился мнением о критике президентом Беларуси Александром Лукашенко хоккейной отрасли.

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