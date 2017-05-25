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Юрий Зиссер: «На хоккей, этот дорогостоящий каприз, уже в который раз бросают лучшие управленческие кадры»
26.05.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель портала Tut.by Юрий Зиссер поделился мнением о критике президентом Беларуси Александром Лукашенко хоккейной отрасли.
«Представил себе, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо или президент Чехии Милош Земан подсчитывают отдачу от национальных хоккейных сборных, каким образом (в каких единицах) измеряют заряд идеологии, почерпнутый чехами и канадцами от побед своих команд.
У нас на этот дорогостоящий каприз уже в который раз бросают лучшие управленческие кадры президентской команды, т.е. ответственных чиновников, которым удалось навести относительный порядок в своих владениях», – написал Зиссер.
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Юрий Зиссер: «На хоккей, этот дорогостоящий каприз, уже в который раз бросают лучшие управленческие кадры»
Руководитель портала Tut.by Юрий Зиссер поделился мнением о критике президентом Беларуси Александром Лукашенко хоккейной отрасли.
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