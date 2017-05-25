Дубль Ярмоленко принес «Динамо» победу над «Шахтером»

«Динамо» в «Харькове» сумело обыграть «Шахтер» (3:2) в 31-м туре премьер-лиги.

На 20-й минуте счет открыл Денис Гармаш, но Алан Патрик забил ответный гол уже через две минуты.

Во втором тайме Андрей Ярмоленко забил с пенальти после нарушения Танковского на Сидорчуке. Это первый гол лидера «Динамо» горнякам за 15 матчей.

Еще через четыре минуты Дентиньо сравнял счет, но на 71-й минуте Ярмоленко оформил дубль и установил окончательный результат матча.

Это первая победа «Динамо» над «Шахтером» в чемпионате с октября 2014 года. На выезде киевляне выиграли у горняков впервые с 2005 года.

Дистанция между командами в турнирной таблице сократилась до 15 очков.

Белорусский полузащитник киевлян Никита Корзун остался вне заявки на матч. Последний раз в составе основной команды «Динамо» белорус выходил 14 апреля.

Tribuna.com провела онлайн-текстовую трансляцию матча.

«Динамо» – «Шахтер». Видео

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