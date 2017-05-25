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Дубль Ярмоленко принес «Динамо» победу над «Шахтером»
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«Динамо» в «Харькове» сумело обыграть «Шахтер» (3:2) в 31-м туре премьер-лиги.
На 20-й минуте счет открыл Денис Гармаш, но Алан Патрик забил ответный гол уже через две минуты.
Во втором тайме Андрей Ярмоленко забил с пенальти после нарушения Танковского на Сидорчуке. Это первый гол лидера «Динамо» горнякам за 15 матчей.
Еще через четыре минуты Дентиньо сравнял счет, но на 71-й минуте Ярмоленко оформил дубль и установил окончательный результат матча.
Это первая победа «Динамо» над «Шахтером» в чемпионате с октября 2014 года. На выезде киевляне выиграли у горняков впервые с 2005 года.
Дистанция между командами в турнирной таблице сократилась до 15 очков.
Белорусский полузащитник киевлян Никита Корзун остался вне заявки на матч. Последний раз в составе основной команды «Динамо» белорус выходил 14 апреля.
Tribuna.com провела онлайн-текстовую трансляцию матча.
«Динамо» – «Шахтер». Видео
Таблица, календарь и статистика УПЛ
- Дата проведения
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26 мая, 19.30, «Металлист»
- Голы:
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0:1 –
20 Гармаш,
1:1 –
22 Алан Патрик,
1:2 –
52, пенальти Ярмоленко,
2:2 –
58 Дентиньо,
2:3 –
71 Ярмоленко.
Шахтер Донецк –
Шевченко, Кривцов, Ордец, Бутко, Азеведо, Танковский, Дентиньо, Алан Патрик (Бернард, 84), Коваленко (Тайсон, 75), Зубков (Марлос, 69), Феррейра.
Динамо Киев –
Коваль, Кадар, Вида, Антунеш (Очигава, 88), Морозюк, Гармаш (Цыганков, 62), Сидорчук, Ярмоленко, Рыбалка (Шепелев, 62), Пантич, Беседин.
- Предупреждения:
-
Гармаш
(34), Танковский
(63), Антунеш
(88), Шепелев
(90), Марлос
(90).
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«Динамо» в «Харькове» сумело обыграть «Шахтер» (3:2) в 31-м туре премьер-лиги.
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