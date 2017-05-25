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Дубль Ярмоленко принес «Динамо» победу над «Шахтером»

26.05.2017 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Динамо» в «Харькове» сумело обыграть «Шахтер» (3:2) в 31-м туре премьер-лиги.

На 20-й минуте счет открыл Денис Гармаш, но Алан Патрик забил ответный гол уже через две минуты.

Во втором тайме Андрей Ярмоленко забил с пенальти после нарушения Танковского на Сидорчуке. Это первый гол лидера «Динамо» горнякам за 15 матчей.

Еще через четыре минуты Дентиньо сравнял счет, но на 71-й минуте Ярмоленко оформил дубль и установил окончательный результат матча. 

Это первая победа «Динамо» над «Шахтером» в чемпионате с октября 2014 года. На выезде киевляне выиграли у горняков впервые с 2005 года. 

Дистанция между командами в турнирной таблице сократилась до 15 очков.

Белорусский полузащитник киевлян Никита Корзун остался вне заявки на матч. Последний раз в составе основной команды «Динамо» белорус выходил 14 апреля.

Tribuna.com провела онлайн-текстовую трансляцию матча.

«Динамо» – «Шахтер». Видео

Таблица, календарь и статистика УПЛ

Шахтер Донецк – Динамо Киев 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
26 мая, 19.30, «Металлист»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Гармаш, 1:1 – 22 Алан Патрик, 1:2 – 52, пенальти Ярмоленко, 2:2 – 58 Дентиньо, 2:3 – 71 Ярмоленко.
Шахтер ДонецкШевченко, Кривцов, Ордец, Бутко, Азеведо, Танковский, Дентиньо, Алан Патрик (Бернард, 84), Коваленко (Тайсон, 75), Зубков (Марлос, 69), Феррейра.
Динамо КиевКоваль, Кадар, Вида, Антунеш (Очигава, 88), Морозюк, Гармаш (Цыганков, 62), Сидорчук, Ярмоленко, Рыбалка (Шепелев, 62), Пантич, Беседин.
Предупреждения:
Гармаш (34), Танковский (63), Антунеш (88), Шепелев (90), Марлос (90).
 
 
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«Динамо» в «Харькове» сумело обыграть «Шахтер» (3:2) в 31-м туре премьер-лиги.

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