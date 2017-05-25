26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли "Витебску" 0:1 в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Витебске прошла с преимуществом борисовчан, но все их усилия оказались тщетными. Хозяевам пришлось много отбиваться, но в одном из эпизодов на первой компенсированной минуте второго тайма они сумели поймать соперников на контратаке, и Антон Матвеенко поразил ворота БАТЭ.

На поле ФК "Минск" столичные "Крумкачы" после серии невыразительных игр сумели добиться успеха, переиграв "Ислочь" из Минского района со счетом 2:0. Оба мяча были забиты до перерыва - на 22-й минуте отличился Александр Батищев, а через 12 минут окончательный результат установил Филипп Иванов. В этой встрече "вороны" играли под началом Алексея Кучука, который исполняет обязанности главного тренера после недавней отставки украинского специалиста Владимира Пятенко.

В первом сегодняшнем поединке футболисты "Городеи" на своем поле одолели гостей из гродненского "Немана" - 1:0. Победный мяч забил Дмитрий Лебедев, реализовавший пенальти в самом начале второго тайма.

Два матча состоялись 24 мая: "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 2:2, "Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брест) - 1:0.

Положение в лидирующей группе таково: "Шахтер" - 23 очка (10 матчей; разница мячей - 14-5), БАТЭ - 20 (10; 16-6), "Динамо" (Минск) - 19 (10; 11-5).

Игровая программа 10-го тура завершится тремя встречами в субботу, 27 мая: "Нафтан" (Новополоцк) - "Минск", "Слуцк" - "Славия" (Мозырь), "Торпедо-БелАЗ" - "Гомель".-0-