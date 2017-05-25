Виталий Жуковский: «Многое решает выбор половины поля. По ветру «Крумкачам» было проще играть»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от «Крумкачоў» в матче 10-го тура высшей лиги (0:2).

– Бывают такие игры, когда мастерство обеих команд одинаковое, и многое решает даже выбор половины поля. Наш капитан проиграл половину поля, и по ветру сопернику было проще играть, потому что они действовали в два нападающих и три центральных защитника. Мы знали и готовились к этому.

Мы не должны были проигрывать подборы. К сожалению, очень много пропускаем. Такого еще не было, чтобы в десяти турах ни разу не сыграли «на ноль» – есть претензии к защитной линии. Был моментик у нас: могли исполнить – могли не исполнить. Соперник забил красивый гол – без них тоже никуда.

Во втором тайме игра поменялась – мы нагнетали. Но соперник создал большой задел. Все равно я до конца верил, что мы можем спасти эту игру – нам просто не хватило одного гола. Забей мы гол – наверное, было бы полегче. А так, если честно, хорошей и целостной игры не получилось. И соперник играл просто, и мы старались выходить через низ. Но победил сильнейший. Без вопросов.

- Согласны ли вы с тем, что ваша команда сегодня проиграла в плане эмоций?

– У нас был плотный календарь: и БАТЭ, и брестское «Динамо» и «Шахтер». Футболисты тоже не железные люди. У нас были такие матчи, в которых попроще проигрывали, не рубились до конца. На протяжении пяти-шести игр таких матчей не было, и я понимал, что в какой-то момент футболистам не хватит эмоций. Во втором тайме я достучался, но...

- Прокомментируйте, пожалуйста, тему судейства.

– Я считаю, было достойное судейство.

- То, что у соперника поменялся тренер, как-то затрудняло его изучение?

– Конечно, у соперника был всплеск эмоций. Мы готовились. Конечно, когда объявили, что поменялся тренер, просто все смяли и выбросили в урну. Начали «копать» и дошли даже до «Стали», как играет его отец. Посмотрели, как играл дубль. Мы тоже играем в три центральных защитника с двумя латеральными. Мы моделировали, готовились, но сказать, сделать и тренировка – это разное. Конечно, всплеск это нормально. Должно было так получиться. Я рад за Лешу. Молодец, большой скачок в карьере. Никому из тренеров в «Крумкачах» не удавалось победить «Ислочь». Я считаю, что у него большое будущее.

- Вы в перерыве сделали две замены. Это «Крумкачы» так удивили в первом тайме или вы ошиблись со стартовым составом?

– Не ошибся. Проблема в нападающих: нет Осипенко. Петров может завершить, но ему тяжело цепляться за мяч. Нам нужно было, чтобы нападающий, работал в линии опускал ее, чтобы выше падал соперник и в середине появлялись зоны. Он начинал открываться в недодачу – соперник поджимал, получалась большая большая плотность. Слабашевич после травмы сыграл три игры от звонка до звонка качественно, но сегодня видно, что его не хватило. К сожалению, у нас большой вопрос по нападающим.

- Сегодня вы были номинальными гостями. Как чувствовали себя на стадионе?

– Хорошо чувствовал, приятная атмосфера. Молодцы болельщики. Не скрываю, что больше было слышно болельщиков «Крумкачоў». Было приятно, получили много позитивных эмоций. Честно говоря, когда приезжаешь в некоторые города, в любой адрес слышаться такие слова, что немножко неудобно. Здесь нормальная, хорошая атмосфера.

- По поводу «слышаться разные слова». Ваши дети ходят на стадион?

– Да, мои дети ходят на стадион, – сказал Жуковский.