Вратарь сборной Беларуси: «Как перед матчем петь гимн о том, что мы мирные люди? Во время его исполнения читаю про себя «Погоню» Богдановича»

Голкипер сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич рассказал об отношении к белорусскому гимну.

— Мое мнение: он недостаточно патриотичный. Как перед спортивным событием петь о том, что мы мирные люди? Чтобы хоть как-то себя завести перед игрой, во время исполнения гимна читаю про себя стихотворение Максима Богдановича «Погоня»: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую / За краіну радзімую жах, / Успомню Вострую Браму сьвятую / I ваякаў па грозных канях». Вы посмотрите, как поляки на надрыве поют свой гимн, украинцы, итальянцы. Мурашки по коже бегут! А мы — мирные люди, будто заранее согласны на ничью… Думаю, что стихотворение Натальи Арсеньевой «Молитва за Беларусь» и «Погоня» Богдановича лучше сгодились бы на роль гимна, нежели официально принятый текст, – сказал Макаревич.