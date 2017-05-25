«Витебск» – БАТЭ. На фан-секторе «Витебска» обвалилось высокое ограждение, несколько человек получили травмы

После забитого «Витебском» победного гола в ворота БАТЭ в матче 10-го тура чемпионата Беларуси (1:0), на фан-секторе «Витебска» обрушилось высокое ограждение.

По имеющейся информации, у одного человека сломана нога, у второго разбита голова. Также несколько человек получили незначительные повреждения.





Фото: Instagram Belultras.by