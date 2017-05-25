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«Витебск» – БАТЭ. На фан-секторе «Витебска» обвалилось высокое ограждение, несколько человек получили травмы
26.05.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
После забитого «Витебском» победного гола в ворота БАТЭ в матче 10-го тура чемпионата Беларуси (1:0), на фан-секторе «Витебска» обрушилось высокое ограждение.
По имеющейся информации, у одного человека сломана нога, у второго разбита голова. Также несколько человек получили незначительные повреждения.
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«Витебск» – БАТЭ. На фан-секторе «Витебска» обвалилось высокое ограждение, несколько человек получили травмы
После забитого «Витебском» победного гола в ворота БАТЭ в матче 10-го тура чемпионата Беларуси (1:0), на фан-секторе «Витебска» обрушилось высокое ограждение.
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