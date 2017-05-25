ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Кучук: «Прошу ли подсказок у отца? Мы больше говорим о наших семейных делах, а не о футбольных»

26.05.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал победу над «Ислочью» (1:0) в матче 10-го тура высшей лиги.

– Долгожданная победа. Очень тщательно готовились к игре и разбирали «Ислочь». Поскольку никому в Высшей лиге не удается легко играть против этой команды, очень рады победе.

- Виталий Жуковский проследил чуть ли не ваши детские годы, чтобы узнать, по какой схеме вы будете играть. Как готовились вы?

– Ничего особенного – просто досконально изучали команду. Было очень мало времени, но ребята сегодня блестяще сыграли и полностью выполнили планы. Поэтому очень рады этой победе.

- А какой был конкретно план.

– Это наши личные дела.

- Прокомментируйте тему судейства сегодня.

– А что комментировать? Нормальное судейство.

- Виталий Жуковский заметил что «Сталь» также использует схему с тремя центральными защитниками. Подсмотрели построение у отца?

– Леонид Станиславович используют не только эту схему. Да и по современным тенденциям многие команды так играют. Это был наш план.

- В стартовом составе не было Глеба, Кривулькина и Скшинецкого...

– Под каждую команду есть определенный план и игроки, которые могут под него подходить. Все эти футболисты -прекрасные исполнители, но на поле можно выставить только одиннадцать игроков.

- Почему использовали только одну замену из трех?

– Ход матча диктовал.

- Какой характер травмы у Амельченко? Cколько он пропустит?

– Узнаю поточнее у нашего доктора. Пока, к сожалению, выбыл, но скоро будет готов.

- Чего больше в сегодняшней победе: эмоций или тактики?

– Мне кажется футбол не бывает без эмоций. Если выходить незаряженными на игру, футболисты ничего не выполнят.

- Как решили сегодня психологическую составляющую?

– Ничего особенного. Просто поговорил с ребятами, готовились.

- А что говорили?

– Ну это все наше личное. Оставляем раздевалки.

- Был ли этот матч принципиален для игроков в плане соперника?

– Я знаю, что, когда эти команды выступали в Первой лиге, было такое противостояние. Сейчас играем в Высшей лиге, поэтому очень рады этой победе.

- Тактика в три защитника будет использоваться в дальнейшем или все зависит от соперника?

– Будет зависеть от соперника.

- Вы часто просите подсказок у отца?

– Мы больше говорим о наших семейных делах, а не о футбольных, – сказал Кучук.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал победу над «Ислочью» (1:0) в матче 10-го тура высшей лиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ потерпел второе поражение в трех матчах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика