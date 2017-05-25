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Алексей Кучук: «Прошу ли подсказок у отца? Мы больше говорим о наших семейных делах, а не о футбольных»
26.05.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал победу над «Ислочью» (1:0) в матче 10-го тура высшей лиги.
– Долгожданная победа. Очень тщательно готовились к игре и разбирали «Ислочь». Поскольку никому в Высшей лиге не удается легко играть против этой команды, очень рады победе.
- Виталий Жуковский проследил чуть ли не ваши детские годы, чтобы узнать, по какой схеме вы будете играть. Как готовились вы?
– Ничего особенного – просто досконально изучали команду. Было очень мало времени, но ребята сегодня блестяще сыграли и полностью выполнили планы. Поэтому очень рады этой победе.
- А какой был конкретно план.
– Это наши личные дела.
- Прокомментируйте тему судейства сегодня.
– А что комментировать? Нормальное судейство.
- Виталий Жуковский заметил что «Сталь» также использует схему с тремя центральными защитниками. Подсмотрели построение у отца?
– Леонид Станиславович используют не только эту схему. Да и по современным тенденциям многие команды так играют. Это был наш план.
- В стартовом составе не было Глеба, Кривулькина и Скшинецкого...
– Под каждую команду есть определенный план и игроки, которые могут под него подходить. Все эти футболисты -прекрасные исполнители, но на поле можно выставить только одиннадцать игроков.
- Почему использовали только одну замену из трех?
– Ход матча диктовал.
- Какой характер травмы у Амельченко? Cколько он пропустит?
– Узнаю поточнее у нашего доктора. Пока, к сожалению, выбыл, но скоро будет готов.
- Чего больше в сегодняшней победе: эмоций или тактики?
– Мне кажется футбол не бывает без эмоций. Если выходить незаряженными на игру, футболисты ничего не выполнят.
- Как решили сегодня психологическую составляющую?
– Ничего особенного. Просто поговорил с ребятами, готовились.
- А что говорили?
– Ну это все наше личное. Оставляем раздевалки.
- Был ли этот матч принципиален для игроков в плане соперника?
– Я знаю, что, когда эти команды выступали в Первой лиге, было такое противостояние. Сейчас играем в Высшей лиге, поэтому очень рады этой победе.
- Тактика в три защитника будет использоваться в дальнейшем или все зависит от соперника?
– Будет зависеть от соперника.
- Вы часто просите подсказок у отца?
– Мы больше говорим о наших семейных делах, а не о футбольных, – сказал Кучук.
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Алексей Кучук: «Прошу ли подсказок у отца? Мы больше говорим о наших семейных делах, а не о футбольных»
Тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал победу над «Ислочью» (1:0) в матче 10-го тура высшей лиги.
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