ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские волейболисты обыграли хорватов и занимают второе место в отборе к ЧМ

26.05.2017 23:36 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские волейболисты обыграли хорватов и занимают второе место в отборе к ЧМ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты обыграли хорватов со счетом 3:1 (25:14, 34:36, 16:25, 22:25) и занимают второе место в отборочной группе Е чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Загребе, как и ожидалось, получился сложным. Хорваты, несмотря на отсутствие основного пасующего Тимофея Жуковского, постарались навязать борьбу. Хотя в первой партии белорусы уверенно контролировали ход событий на площадке. Диагональный нападающий Артур Удрис сразу принялся набирать очки. Уверенно белорусы действовали на приема мяча и в защите. В итоге первый сет завершился в Загребе за двадцать минут. Хорваты смогли лишь в концовке второй партии Ивана Раича выйти вперед. Следующие две партии белорусы провели гораздо увереннее. Стабильная игра на задней линии, хорошая подача обеспечили подопечным Александра Сингаевского преимущество над соперником. Самым результативным игроком встречи стал Артур Удрис - 20 очков.

Турнирное положение в группе Е: 1. Сербия - 3 победы (9 очков/3 матча). 2. Беларусь - 2 (6/3). 3. Швейцария - 2 (6/3). 4. Хорватия - 1 (3/3). 5. Дания - 1 (3/3). 6. Норвегия - 0 (0/3).

Главные фавориты группе Е сербы вряд ли уже упустят первое место в группе. Оставшимся командам остается борьба за второе место и выход в третий раунд квалификации. Исходя из турнирного положения, матч 27 мая Беларусь - Швейцария (начало в 21.00) определит обладателя путевку на июльскую квалификацию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнирное положение в группе Е: 1. Сербия - 3 победы (9 очков/3 матча). 2. Беларусь - 2 (6/3). 3. Швейцария - 2 (6/3). 4. Хорватия - 1 (3/3). 5. Дания - 1 (3/3). 6. Норвегия - 0 (0/3).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вратарь сборной Беларуси: «Как перед матчем петь гимн о том, что мы мирные люди? Во время его исполнения читаю про себя «Погоню» Богдановича»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика