ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ермакович: «Два поражения в трех матчах? Со «Слуцком» и с «Витебском» имели моменты, но не воспользовались ими»

26.05.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о причинах черной полосы команды.

- Два поражения за последние три матча...

– Главную причину не могу назвать. Со «Слуцком» и с «Витебском» приблизительно по одному сценарию матчи проходили, мы имели большое территориальное преимущество, моменты. Но не воспользовались ими, и нас наказывали в контрататаках. Противоядия этому еще не нашли. В каждой игре всегда возникают моменты (у соперника). Понятно, что сегодня ничейный счет нас не совсем устраивал, мы рисковали. Да, понимали, что были проблемы при переходе с атаки в оборону. Но мы умышленно рисковали, потому что ничья нас не устраивала.

- Может не хватало Родионова?

– Тяжело сказать. С Родионовым у нас тоже были игры, где мы не забивали. Не хватает мастерства, где-то здорово играет вратарь, – сказал Ермакович.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о причинах черной полосы команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские волейболисты обыграли хорватов и занимают второе место в отборе к ЧМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика