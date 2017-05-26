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Александр Ермакович: «Два поражения в трех матчах? Со «Слуцком» и с «Витебском» имели моменты, но не воспользовались ими»
26.05.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о причинах черной полосы команды.
- Два поражения за последние три матча...
– Главную причину не могу назвать. Со «Слуцком» и с «Витебском» приблизительно по одному сценарию матчи проходили, мы имели большое территориальное преимущество, моменты. Но не воспользовались ими, и нас наказывали в контрататаках. Противоядия этому еще не нашли. В каждой игре всегда возникают моменты (у соперника). Понятно, что сегодня ничейный счет нас не совсем устраивал, мы рисковали. Да, понимали, что были проблемы при переходе с атаки в оборону. Но мы умышленно рисковали, потому что ничья нас не устраивала.
- Может не хватало Родионова?
– Тяжело сказать. С Родионовым у нас тоже были игры, где мы не забивали. Не хватает мастерства, где-то здорово играет вратарь, – сказал Ермакович.
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Александр Ермакович: «Два поражения в трех матчах? Со «Слуцком» и с «Витебском» имели моменты, но не воспользовались ими»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о причинах черной полосы команды.
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