Александр Ермакович: «Два поражения в трех матчах? Со «Слуцком» и с «Витебском» имели моменты, но не воспользовались ими»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о причинах черной полосы команды.

- Два поражения за последние три матча...

– Главную причину не могу назвать. Со «Слуцком» и с «Витебском» приблизительно по одному сценарию матчи проходили, мы имели большое территориальное преимущество, моменты. Но не воспользовались ими, и нас наказывали в контрататаках. Противоядия этому еще не нашли. В каждой игре всегда возникают моменты (у соперника). Понятно, что сегодня ничейный счет нас не совсем устраивал, мы рисковали. Да, понимали, что были проблемы при переходе с атаки в оборону. Но мы умышленно рисковали, потому что ничья нас не устраивала.

- Может не хватало Родионова?

– Тяжело сказать. С Родионовым у нас тоже были игры, где мы не забивали. Не хватает мастерства, где-то здорово играет вратарь, – сказал Ермакович.