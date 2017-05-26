Вратарь сборной Беларуси: «В Италии команде предложили меню на «мове». Некоторые ребята не поняли, что такое «ялавічына», и попросили заменить его на русскоязычное»

Вратарь БАТЭ и сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич рассказал о произошедшем в Италии случае с белорусским языком.

— В прошлом году в Италии в гостинице персонал предложил нам меню на белорусском языке, — вспоминает Валерий. — Таким образом организаторы соревнований хотели выразить уважение. Было досадно, когда некоторые ребята не смогли понять, что такое «ялавічына», и попросили заменить меню на русскоязычный вариант. Переубеждать кого-то не собираюсь. Желание поддержать свое, все белорусское, должно идти изнутри.

Очень люблю свою страну — ее язык и культуру. Рос в среде, где все общались на родном языке. Я и сейчас дома говорю только по-белорусски. Таким способом учу языку детей. Еще нашел для дочери белорусскоязычного воспитателя. Больших трудов стоит отыскать книги на «мове», но и это делаю. Проект Kinakong.by предоставляет возможность сводить ребенка в кино, где дубляж на белорусском. Знаете, если вдруг я стану последним, кто в моей семье уверенно владеет родным языком, то приму это за предательство по отношению к маме и бабушке, – сказал Макаревич.