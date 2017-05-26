ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вратарь сборной Беларуси: «В Италии команде предложили меню на «мове». Некоторые ребята не поняли, что такое «ялавічына», и попросили заменить его на русскоязычное»

26.05.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь БАТЭ и сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич рассказал о произошедшем в Италии случае с белорусским языком.

— В прошлом году в Италии в гостинице персонал предложил нам меню на белорусском языке, — вспоминает Валерий. — Таким образом организаторы соревнований хотели выразить уважение. Было досадно, когда некоторые ребята не смогли понять, что такое «ялавічына», и попросили заменить меню на русскоязычный вариант. Переубеждать кого-то не собираюсь. Желание поддержать свое, все белорусское, должно идти изнутри.

Очень люблю свою страну — ее язык и культуру. Рос в среде, где все общались на родном языке. Я и сейчас дома говорю только по-белорусски. Таким способом учу языку детей. Еще нашел для дочери белорусскоязычного воспитателя. Больших трудов стоит отыскать книги на «мове», но и это делаю. Проект Kinakong.by предоставляет возможность сводить ребенка в кино, где дубляж на белорусском. Знаете, если вдруг я стану последним, кто в моей семье уверенно владеет родным языком, то приму это за предательство по отношению к маме и бабушке, – сказал Макаревич.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь БАТЭ и сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич рассказал о произошедшем в Италии случае с белорусским языком.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Глеб покинул «Крылья Советов», клуб хочет сохранить Корниленко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика