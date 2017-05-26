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Глеб покинул «Крылья Советов», клуб хочет сохранить Корниленко

26.05.2017 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как и сообщалось ранее, полузащитник Александр Глеб покинул «Крылья Советов».

Что касается форварда сборной Беларуси Сергея Корниленко, то, по словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, руководство будет пытаться сохранить игрока.

По словам функционера, судьба главного тренера Вадима Скрипченко прояснится на следующей неделе.

«Крылья Советов» не будут продлевать контракт со Скрипченко

Александр Глеб покидает «Крылья Советов»

 
 
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Как и сообщалось ранее, полузащитник Александр Глеб покинул «Крылья Советов».

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